La vergogna dei divani, frigoriferi e materassi buttati in campagna

C’è bisogno di una maggiore sorveglianza del territorio, ma tutto diventa più difficile quando si ha a che fare con persone che non hanno senso di responsabilità. Caricare su un furgone alcuni divani per poi andare a buttarli nelle campagne non ha proprio una spiegazione poiché farebbero prima portarli nella ricicleria e ancora meglio, potrebbero fare una telefonata alla Picenambiente che va a ritirare gli ingombranti direttamente sotto casa e senza alcun costo. Simili gesti hanno il solo senso di mortificare l’ambiente e la comunità intera, poiché adesso le spese per il ritiro degli oggetti abbandonati se le deve accollare il Comune con i soldi dei contribuenti. Due grossi abbandoni di divani, frigoriferi e materassi sono stati rinvenuti in contrada San Francesco e in contrada Montesecco. Va anche peggio in città dove qualcuno continua a fare scritte sui muri dei sottopassi ferroviari, come quello di via Verdi, per citare l’ultimo caso. Anche questi sono danneggiamenti che al Comune costano ogni anno miglia di euro. Ci sono le telecamere, ma se poi nessuno le guarda non hanno senso di esistere. Sarebbe meglio collegarle alla stazione dei carabinieri.