"La verità sulla Variante Areamare"

Era dall’autunno 2019 che non andava in scena una discussione pubblica sulle varianti al piano regolatore. Circa quattro anni dividono l’assemblea del quartiere Agraria dalla commissione urbanistica tenutasi ieri sera, nella quale si è discusso sull’interesse pubblico della proposta Areamare, depositata in comune nella primavera del 2017. Un incontro molto partecipato: ad assistere al confronto sono stati, fra gli altri, anche i presidenti di comitato di quartiere Valerio Isopi (Sentina), Giovanni Procacci (Ragnola), Gabriele Marcozzi (Salaria) e Leo Sestri (Mare), nonché il referente del coordinamento ‘Fermiamo il Consumo di Suolo’ Amilcare Caselli e Giorgio Mancini (Sinistra Italiana). Al termine dell’esposizione tecnica del dirigente Giorgio Giantomassi e del funzionario Gionni Tiburtini, a dire la sua è stato Eolo Di Concetto di Areamare: "Il progetto è immune da ogni rilievo tecnico-urbanistico – ha detto l’imprenditore – Voglio ricordare che il progetto di oggi non è un’idea dell’Aremare, ma figlio della volontà comunale, che nel 2017 ha dato la possibilità di operare in questo senso sulla base di un decreto ministeriale. Noi abbiamo raccolto questo invito, redigendo un progetto per 34mila metri cubi, pari ad altrettanti volumi consentiti dal piano regolatore vigente. Non c’è nessun consumo di suolo che non sia quello già previsto dal prg. Il progetto è stato perfezionato a seguito di specifiche richieste e noi vi abbiamo inserito anche la perizia giurata di un tecnico per stabilire il valore del contributo economico dovuto all’amministrazione comunale, che poi si è avvalsa del parere dell’Agenzia delle Entrate. Questa proposta prevede l’attribuzione al comune del 70% del maggior valore che si ottiene dalla trasformazione urbanistica dell’area, espresso dall’Agenzia delle Entrate in 6.525.000 euro. Al comune vengono ceduti 74.900 metri quadrati per il verde pubblico, nonché due grosse postazioni per il parcheggio pubblico: quella in via Mare fino a 350 posti e quella in via del Cacciatore fino a 166 posti. In più, oneri di urbanizzazione per 2,3 milioni".

Areamare, in tal senso, costruirebbe 18 fra villette e palazzine nelle due aree: la cosa è stata duramente contestata dai detrattori, che hanno ribadito la necessità di porre un freno al consumo di suolo (Mancini) e di non attribuire troppa importanza al vantaggio economico che verrebbe riconosciuto all’ente (Marchegiani). Ad esprimersi definitivamente, entro i primi di ottobre, sarà la giunta.

Giuseppe Di Marco