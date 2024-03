"La verità sulle opere pubbliche"

Nessuna tregua sul bilancio. Dopo la strenua difesa imbastita dalla maggioranza, soprattutto per iniziativa del Centro Civico Popolare, è Fratelli d’Italia ad attaccare l’amministrazione sul previsionale e sul programma di opere pubbliche licenziato il 2 marzo in consiglio. "Il bilancio approvato dimostra l’incapacità di questa amministrazione, che naviga a vista senza alcuna programmazione – scrivono Andrea Traini e Nicolò Bagalini – L’assessore Pellei e tutta la maggioranza gonfiano il petto per i tanti finanziamenti stanziati per il territorio, omettendo che i loro meriti sono inesistenti in quanto provenienti dal governo nazionale, dalla Regione e dalla passata amministrazione di centrodestra. È giusto e doveroso che i cittadini sappiano che la programmazione triennale delle opere pubbliche è finanziato dal centrodestra".

Le rimostranze riguardano, soprattutto, il triennale di interventi: "Su 24 milioni di euro delle risorse stanziate per realizzare il programma triennale delle opere pubbliche – continuano i meloniani – ben 21 milioni di euro sono stati trovati e portati da Fratelli d’Italia e dal centrodestra. A questa importante cifra bisogna aggiungere i 2 milioni e mezzo per il ponte ciclopedonale sul Tronto, i 2,4 milioni di euro per la piattaforma ecologica situata in zona Agraria e ultimissima novità: l’approvazione di 5,9 milioni di euro da parte della cabina di coordinamento sisma presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, destinati all’ adeguamento sismico dell’Istituto ‘Capriotti’. Questi investimenti testimoniano una volta in più l’attenzione che si sta rivolgendo alla città di San Benedetto. In tutto ciò il primo cittadino è solo un attore non protagonista di decisioni che vengono prese da altri senza saper portare il suo minimo contributo. L’amministrazione Spazzafumo, in questi due anni e mezzo, si è dimostrata brava solo nell’affibbiarsi meriti d’altri".