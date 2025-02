La vertenza Beko. Il sindacato Ugl:: "Aperto un varco. Ora l’ultimo miglio"

Sembra una lunga gara ciclistica. Anche piuttosto estenuante. La vertenza Beko, infatti, procede a tappe e la prossima è in programma il 10 febbraio, ovvero lunedì prossimo, sempre al mimit a Roma. Dopo l’incontro della scorsa settimana, quando la multinazionale accettò di rivedere il proprio piano aziendale, chiedendo aiuto al Governo in merito ai costi fissi per scongiurare la chiusura, a fine 2025, dello stabilimento di Comunanza, la trattativa si prepara a entrare nel vivo. Lunedì, dunque, si aprirà la fase più delicata che condurrà alle decisioni finali.

"Pur con tutti i distinguo del caso, nel vertice del 30 gennaio si è almeno fatto l’importante passo in avanti di discutere sulla permanenza dello stabilimento di Comunanza – conferma Francesco Armandi, segretario provinciale di Ugl Metalmeccanici –. Certamente si è trattato molto più di uno spiraglio, ma ancora siamo lontani da una conferma. Il confronto è ad ampio raggio sull’intero piano industriale, con possibilità di cambiare, ma rimane il perimetro del piano immutato indicando la riduzione dei costi fissi".

"Ciò in base a come si è espresso l’amministratore delegato della Beko Europe. Finché il confronto rimarrà aperto, la Beko non attiverà alcuna formale procedura. Noi, come Ugl Metalmeccanici, siamo andati al Mimit convinti che la partita di Comunanza fosse ancora aperta e i lavoratori dello stabilimento hanno dimostrato combattività e fierezza manifestando massicciamente e rumorosamente davanti al ministero. Con grande vitalità e cori hanno ribadito la necessità della permanenza del sito produttivo. Abbiamo davanti il percorso dell’ultimo miglio, quello più difficile perché abbiamo aperto sì un varco, ma l’obiettivo è tutto da conquistare. Oggi, tolta la pregiudiziale ed aperto il passaggio, siamo tutti concentrati e determinati a sciogliere lo snodo di fondo: rimanga il sito produttivo Beko, fondamentale ed irrinunciabile risorsa socioeconomica per lavoratori, famiglie, indotto e comunità. Ma sicuramente dobbiamo fare questo percorso monitorando attentamente le soluzioni e le alternative per evitare che la cura sia peggio della malattia come si dice dalle nostre parti – conclude Armandi –. Come Ugl metalmeccanici, infatti, riteniamo in maniera assoluta che il fronte comune tra lavoratori, sindacati, e istituzioni, che si è costituito sul territorio, rappresenti una leva ed una sinergia formidabile per il raggiungimento di questo obiettivo".

Matteo Porfiri