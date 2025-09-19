La vertenza storica per l’Ast. Ok agli arretrati per 500 dipendenti

L’Ast di Ascoli si prepara a chiudere una delle vertenze più rilevanti e annose che coinvolge oltre 500 dipendenti. Al centro della disputa, avviata dai lavoratori prima dell’insediamento dell’attuale direzione, vi è il riconoscimento del lavoro straordinario festivo e notturno infrasettimanale riferito agli anni 2020 e 2021.

La svolta è arrivata durante l’incontro che si è svolto all’ospedale ’Mazzoni’ tra la delegazione trattante del comparto sanità e la parte datoriale, quando il direttore generale Antonello Maraldo ha annunciato la volontà dell’Azienda sanitaria territoriale picena di corrispondere già dal prossimo ottobre gli importi dovuti ai ricorrenti.

"Dopo aver acquisito i pareri tecnici e legali – ha spiegato Maraldo – ho voluto dare un segnale concreto ai lavoratori: chiudere contenziosi inutili per ristabilire un clima di collaborazione, con al centro la tutela della salute dei cittadini".

Oltre alla questione legale, la riunione sindacale ha affrontato anche altri temi strategici: lo stato di attuazione del Piano occupazionale 2025, le linee guida per il futuro Piao 2026 e la necessità di garantire maggiore copertura assistenziale attraverso assunzioni di medici, infermieri e Oss. Si è discusso infine della rimodulazione, avviata dal 1° settembre, dell’orario di lavoro pre-Covid per il personale amministrativo e tecnico, con armonizzazione tra i presidi di Ascoli e San Benedetto. La firma del nuovo regolamento sull’orario di servizio è stata però rinviata a un successivo confronto con le organizzazioni sindacali.

