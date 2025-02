La vicenda giudiziaria. Ergastolo con la moglie

Giuseppe Spagnulo, morto ieri, era stato condannato all’ergastolo con la moglie Francesca Angiulli per l’omicidio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. Proprio un anno fa, il 23 febbraio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Alessandro Angelozzi e Felice Franchi facendo calare il sipario su una vicenda che ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica per l’efferatezza con la quale era stato ucciso Cianfrone, all’epoca carabiniere in servizio e vittima di un vero e proprio agguato, stando alla ricostruzione della Procura di Ascoli e dei carabinieri che hanno indagato sul fatto. In primo grado la Corte d’Assise di Macerata aveva condannato all’ergastolo solo Spagnulo, comminando una pena a 16 anni alla Angiulli, riconoscendole la minima partecipazione all’omicidio premeditato. La Procura di Ascoli fece appello contro la sentenza e in secondo grado la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha condannato entrambi all’ergastolo; sentenza che la Cassazione ha reso definitiva.

Cianfrone chiese aiuto prima di morire. Fu raggiunto frontalmente dal primo colpo di pistola, probabilmente a tamburo e mai ritrovata. Ha cercato scappare ma è stato immediatamente raggiunto con altri tre proiettili sparati alle sue spalle e in breve è morto mentre una donna cercava di soccorrerlo e di sostenerlo; poco distante c’era, tremante, la testimone oculare dell’assassinio. Sotto il casco con visiera per l’accusa Giuseppe Spagnulo, mentre la moglie Francesca era più in là, vicina alla Yamaha MT-07 nera, con marmitta molto rumorosa, senza carenatura, con la quale la coppia era giunta sul luogo del delitto, non prima di aver fatto una sosta al Libra Caffè a San Pio X, lungo la Salaria, dove i due sono stati inquadrati dalle telecamere. Da alcuni post su Facebook emergeva l’odio degli Spagnulo verso Cianfrone. "Il tempo passa, ma le cose vengono a galla; non immagini quanto sono contenta. Mi sono fatta una boccia di fontana fredda" aveva scritto la Angiulli commentando il coinvolgimento di Cianfrone in un’inchiesta per concussione insieme ad un collega. La stessa pagina Facebook riportava le notizie relative agli interrogatori degli indagati carabinieri per i quali veniva evocato il carcere: "troppo comodo i domiciliari". Un altro post "festeggiava" la notizia del rinvio a giudizio dei carabinieri, con l’inizio del processo fissato all’8 febbraio 2017. "Avrò un bel regalo il giorno del mio compleanno" si legge fra i commenti: l’8 febbraio è il giorno in cui è nata Francesca Angiulli.

Peppe Ercoli