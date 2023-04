La vignetta di Petrax

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la 14ª‘ edizione del concorso di scrittura per gli alunni dell’Ic di Falerone, dedicato al tema ‘Il mondo che vorrei’. Il 25 marzo era toccato alle elementari, sabato alle medie, presenti la vice sindaca Pisana Liberati, l’assessora Maria Teresa Quintozzi, la dirigente scolastica Patrizia Tirabassi, i docenti che hanno collaborato e molti genitori. Per le elementari di Piane di Falerone si sono distinti: Lorenzo Sarghini, Golub Yeleza Vita, Riccardo Gezzi, Leonardo Bernardini, Salif De Minicis, Diego Simonelli, Remoli Maddalena, Minnoni Andrea e Marco Grilli. Per le elementari del capoluogo: Leonardo Simonetti, Maddalena Piccinini e Anna Peroni. Per le scuole medie dei plessi di Falerone, Montappone e Servigliano hanno partecipato circa 200 alunni, fra di loro si sono distinti: Giulio Calamita, Leila Sgammini, Agnese Minnoni, Cecilia Cutini, Chiara Frollà, Lorenzo Vecchi, Marco Sebastiani, Ariel Vita, Ludovico Panicciari, Allegra Cruciani, Sara Frontoni Sara, Virginia Sardini, Emma Dichiara, Riccardo Zagaglia, Ilenia Lamaj, Anas Labsara, Vittorio Miti, Guo Yi Xin, Raffaele Quinzi, Dylan Perfetti, Lucrezia Tomassetti, Elisa Malaigia, Thomas Tosi, maria Stella Lomboni, Ludovica Passa Ludovica, Elettra Rotoni, Desirèe Mercuri Desirée e Luana Hazizaj. Ai premiati un attestato di merito e un buono acquisto libri da 50 euro.