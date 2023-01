La VIGNETTA di PETRAX

Si è conclusa con successo la partecipazione di Brosway Italia all’Atlanta Market Gift, fiera dedicata ai gift shop, tenutasi dall’11 al 15 gennaio. L’evento fieristico che si svolge su tre edifici con 51 piani e migliaia di marchi, ha attratto rivenditori e designer da tutti gli Stati Uniti e da oltre 60 paesi. Brosway Italia con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, è stata selezionata per l’importante area Boutique del Temps Building, che espone gioielli di moda di qualità e debutta con nuovi concetti di shop-in-shop, tra cui l’innovativo Grab & Go Mobile Mini-Store, che mostra collezioni donna e uomo. Uno dei punti salienti dell’evento è stata l’opportunità per Brosway Italia di presentare le novità del marchio con gioielli easy-to-wear, colorati, versatili, capaci di aggiungere personalità e stile italiano molto apprezzati dai visitatori provenienti da tutti gli Stati Uniti. Inoltre Brosway Italia continua la sua espansione negli Usa, grazie a un’ampia campagna di comunicazione, che include investimenti su tv, radio, stampa, affissioni, sui social media e tramite influencer che promuovono la creazione di contenuti. L’obiettivo di Brosway Italia è quello di diventare il marchio leader di gioielli moda negli Stati Uniti.

a. c.