La violenza sul lungomare A scatenare l’aggressione apprezzamenti alla donna

L’aggressione subita dalla coppia abruzzese all’alba di domenica, per opera di un nutrito gruppo di ragazzi piuttosto giovani, nella zona della Palazzina Azzurra, ha destato una certa preoccupazione. Soprattutto perché non è la prima volta che, sulla Riviera Picena delle Palme, il "branco" colpisce in modo sconsiderato. Intanto anche l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per le ferite e le contusioni subite al volto. Sull’accaduto sono in corso indagini serrate del personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto che hanno iniziato ad ascoltare alcune persone e a raccogliere le immagini registrate dalle telecamere della zona per cercare di identificare qualche membro della banda di giovani delinquenti. I poliziotti, ovviamente, stanno cercando di capire se possano esserci dei collegamenti tra l’aggressione ai danni della donna e dell’uomo, residenti a Giulianova, con quella subita dai due giovani romani, due settimane prima sempre per opera di un gruppo di giovani, nelle adiacenze della Palazzina Azzurra.

L’uomo e la donna, conoscenti, d’età compresa fra i 35 ed i 40 anni, avevano trascorso la serata in un locale della costa. All’alba, erano ormai le cinque di domenica mattina, sono usciti e si stavano recando verso la Nazionale. Nella zona del monumento di Nespolo, "Lavorare Lavorare Lavorare preferisco il rumore del mare", il gruppo di ragazzi ha fatto pesanti apprezzamenti nei confronti della donna.

L’uomo, proprio per evitare problemi ha lasciato correre ed insieme si sono avviati nel vicino alveo del torrente Albula, dal quale avrebbero raggiunto via Piemonte. Il "Branco" li ha seguiti e poco prima della scala che permette di risalire, è entrato in azione aggredendo l’uomo con pugni e calci. In quel momento la donna ha cercato di intervenire ed ha rimediato alcuni strattoni con danni a un braccio, mentre l’uomo è stato pesantemente colpito al volto, con ferite all’arcata sopracciliare, al naso e alla bocca, ridotto a una maschera di sangue. Per fortuna vi è stato un passante che ha visto il parapiglia ed è intervenuto per cercare di disperdere gli aggressori. Chiamati i soccorsi, la coppia è stata portata al Pronto Soccorso con l’ambulanza della Potes 118. La donna è stata dimessa dopo i primi accertamenti con una prognosi di qualche giorno, mentre l’uomo è stato medicato e sottoposto ad accertamenti diagnostici e poi giudicato guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. La presenza di un gruppo di giovani che nel fine settimana si cimenta in assurde provocazioni che sfociano in pestaggi non è nuovo e va smascherato prima che diventi un caso, tenendo conto che entra in azione sul finire della "movida", quando le maglie dei controlli un pochino rischiano di allargarsi.

Marcello Iezzi