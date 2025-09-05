La visita da Kumhausen per rinnovare il gemellaggio

La comunità di Monteprandone in questi giorni sta accogliendo gli amici tedeschi di Kumhausen, nell’ambito del progetto di gemellaggio che da oltre dieci anni unisce le due città. Un legame che affonda le radici negli anni ’60, quando alcune famiglie di Kumhausen offrirono ospitalità a monteprandonesi emigrati in cerca di lavoro. Dopo la calorosa accoglienza ricevuta lo scorso anno in Germania, questa volta è Monteprandone ad aprire le porte della città ai graditi ospiti.

"In questi giorni vivremo insieme momenti di condivisione, visite culturali, incontri sportivi e scoperta del territorio – ha annunciato il sindaco Loggi – Un’occasione preziosa per rafforzare i legami di fratellanza e amicizia nati più di mezzo secolo fa e ufficializzati nel 2014 con la firma del patto. Quest’anno ospiteremo anche 20 giovani tra i 18 e i 25 anni, con cui avvieremo uno scambio sportivo: un progetto fatto di collaborazione e valori comuni importanti come quelli basati sullo sport. Questo gemellaggio rappresenta un’opportunità per conoscerci ancora di più, costruire nuovi ponti tra culture diverse e avviare progetti comuni, con particolare attenzione alla valorizzazione turistica ed enogastronomica".