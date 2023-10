La visita del Prefetto alla diga:: "Mantenere alta l’attenzione"

In adesione alle raccomandazioni operative diramate dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali emergenze connesse a frane e alluvioni durante le stagioni autunnale e invernale 2023-2024, il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis, si è recato in visita presso la diga di Comunanza, infrastruttura costruita dal Consorzio di Bonifica dell’Aso tra il 1977 ed il 1983, in gestione al Consorzio di Bonifica delle Marche. Ad accogliere il Prefetto e in rappresentanza del Consorzio di Bonifica, la presidente dell’Assemblea del Consorzio, Francesca Gironi, il vice presidente Giannino Nazzari e il consigliere Bruno Bernabei. La visita è stata guidata dall’ingegnere David Taffetani, responsabile delle dighe e degli impianti del Consorzio. Con la sua struttura muraria in calcestruzzo definita tecnicamente "a gravità massiccia", la diga ha un’altezza massima di 77 metri e un coronamento lungo circa 400 metri. La base raggiunge una larghezza massima di quasi 70 metri. Quando il livello del lago raggiunge la quota di massima regolazione entra in funzione lo sfioratore di superficie: l’acqua in eccesso passa sullo scivolo, viene rallentata nella vasca di dissipazione e poi viene "naturalmente" restituita al fiume. L’occasione è stata propizia per evidenziare il ruolo che l’invaso riveste per i territori della Valle dell’Aso soprattutto a fronte di un’emergenza climatica che penalizza con lunghi periodi di siccità o piogge torrenziali un settore di primaria importanza come l’agricoltura: la diga, di fatto, ha funzione di gestire l’acqua, sia in fase di accumulo che di rilascio e Comunanza, con la sua capienza di 13,5 milioni di metri cubi d’acqua consente, in primis di irrigare oltre 3.483 ettari di terra e poi di produrre energia idroelettrica a servizio del territorio comunale di Comunanza e dei suoi dintorni. "Nel rilevare con compiacimento lo stato di manutenzione della diga – ha sottolineato il Prefetto De Rogatis – occorre mantenere alta l’attenzione di tutti gli attori che hanno competenza in materia di rischio idrogeologico e idraulico in modo da ottimizzare, sviluppare e promuovere per tempo l’implementazione di tutte le misure proprie del Sistema di Protezione civile al fine di fronteggiare efficacemente ogni possibile emergenza".