La visita del prefetto alla ditta Elantes Europe

Accolto dall’amministratore delegato Antonio Nastasi e dal direttore dello stabilimento Francesco Di Addezio, il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis ha visitato la Elantas Europe, leader nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici ed in particolare di smalti isolanti per fili conduttori e vernici per rivestimenti speciali. Elantas è parte del gruppo Altana che, con i suoi 50 e più siti produttivi nel mondo e più di 7.000 persone che contribuiscono ad un fatturato di oltre 3 miliardi di euro nel 2022, sviluppa e produce tecnologie innovative ad alto livello nell’ambito della chimica di specialità. Il sito di Ascoli con i suoi 115 addetti diretti e un importante indotto di aziende del territorio, è presente nella vita di ognuno, ovunque ci sia produzione, distribuzione e trasformazione di elettricità. I settori Automotive ed Energetico sono tra i principali mercati di riferimento nei quali Elantas è leader riconosciuta a livello globale; essenziale è, quindi, la sua attività, nelle principali sfide che il mondo attuale sta affrontando, come la transizione energetica.