La visita del Prefetto alla polizia municipale

Il lavoro, le forze e le strumentazioni della polizia locale in città, al centro della visita del Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani al Comando di polizia municipale di Piazza Dante. Accolto dal sindaco Paolo Calcinaro, dall’assessore con delega alla polizia locale Mauro Torresi e dal comandante Vittorio Palloni, il prefetto ha visto la sala operativa, il sistema di videosorveglianza che monitora la città congratulandosi per un sistema altamente moderno ed efficiente, ha conosciuto ed apprezzato il lavoro del personale sottolineando il ruolo importante ed essenziale della Polizia Locale in una comunità cittadina, la loro sempre puntuale presenza nelle funzioni di sicurezza e Pubblica Sicurezza per la città, di sicurezza stradale, di tutela del territorio e dell’ambiente. Nello stesso stabile c’è anche la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile, all’interno della quale il prefetto accompagnato dal sindaco è stato accolto dal referente Lorenzo Paniccià e dai volontari del Personale in servizio amministrativo. Il Prefetto ha potuto vedere e conoscere da vicino le stanze che in caso di emergenza si aprono come COC e l’importante e prezioso parco mezzi a disposizione del Gruppo. Una mattinata di visite particolarmente apprezzata dal prefetto Rocchegiani al quale il sindaco ha espresso la gratitudine della città per la continua vicinanza e per il lavoro costante e continuo a beneficio del territorio.