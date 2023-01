La visita di Castelli a Capodacqua: "Fatto il punto sulla ricostruzione"

La Festa di Sant’Antonio Abate è da sempre molto sentita nella realtà di Capodacqua dove, nonostante il terremoto, anche quest’anno si è festeggiato. Come vuole la tradizione secolare, la famiglia Centoni ha distribuito pane e vino benedetto. La comunità di Capodacqua è molto devota a Sant’Antonio essendo un paese a tradizione agro pastorale. Prima che il terremoto distruggesse tutto la festa durava quattro giorni, col relativo triduo religioso, la messa con benedizione del sale e degli animali, di cui Capodacqua era ricca. All’appuntamento domenica ha presenziato anche il senatore Guido Castelli, fresco di nomina a commissario per la ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia. "Sono legato ad Arquata e alle sue frazioni. All’epoca del sisma – spiega Castelli – subito dopo la devastante scossa del 24 agosto, da sindaco di Ascoli ho cercato di supportare in ogni modo un comune gravemente danneggiato che il compianto sindaco Petrucci guidava tra mille difficoltà. E’ stato commovente incontrare tantissime persone che da Roma, da Ascoli come da tanti altri luoghi lontani si sono voluti ritrovare nonostante le difficoltà persistenti di un paese che ancora attende di essere ricostruito". Castelli ha incontrato il sindaco di Arquata Franchi e le associazioni di terremotati. "Abbiamo fatto il punto sull’andamento della ricostruzione, sull’Ordinanza Speciale dello scorso 30 dicembre, sui piani attuativi, approvati in consiglio Comunale e sui prossimi impegni operativi. Con il comitato locale e i terremotati – aggiunge – abbiamo affrontato i temi cruciali per il futuro di Capodacqua; primo fra tutti l’intervento sui sottoservizi, sulla viabilità e sul necessario coordinamento tra interventi pubblici e privati".

p. erc.