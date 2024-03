La visita di Speranza. L’ex ministro nel mirino dei no vax in riviera:: "La sanità va salvata"

Una grande mobilitazione popolare per dire ‘no’ all’autonomia differenziata che andrà a spianare la strada verso la privatizzazione del sistema sanitario nazionale acuendo le disequità. Nella visita effettuata ieri nel Piceno il ministro Roberto Speranza è tornato a rimarcare la sua battaglia, anche nel corso della conferenza tenuta nella sede elettorale di Ascoli del candidato sindaco di centrosinistra Emidio Nardini.

In mattinata il ministro è stato però pesantemente contestato a San Benedetto da alcuni no vax durante la presentazione del suo libro ‘Perché guariremo’, andata in scena al circolo Mare Bunazze. Ad attenderlo con insulti è stato un nutrito gruppo di cittadini, placati nell’occasione dalle forse dell’ordine presenti.

"Il momento più brutto vissuto nel corso della pandemia – commenta – è stato quando siamo stati costretti a chiudere le scuole. Le prime fasi sono state terribilmente difficili. Sanità e istruzione sono due leve importanti e quindi andare ad intervenire proprio qui si è rivelato estremamente complicato. Oggi vediamo una politica finalizzata a favorire l’autonomia differenziata del sistema sanitario tra nazionale e locale. Tutto passa per le mani delle regioni che hanno il potere di poter decidere in merito e attuare la politica voluta. Per fermare questa mossa del Governo credo che sia necessaria una grande mobilitazione popolare. Noi presenteremo di certo tutte le nostre iniziative in termini di riforma. Però dobbiamo essere consapevoli che questo Governo ha una maggioranza solida. Servirà quindi una presa di posizione forte da parte del popolo con una mobilitazione collettiva su questi temi. Le persone sono particolarmente sensibili su questo discorso e dobbiamo cercare di mettere in campo azioni in tutte le zone del paese. La sanità italiana e la Costituzione assegnano competenze specifiche alle varie regioni. Le linee guida sono deliberate dalle giunta regionali. Il vero problema è che con l’autonomia differenziata si avrà uno sbilanciamento che andrà oltre ogni limite. Le politiche sanitarie dovrebbero essere di ampio respiro e invece in Italia sono molto regionalizzate. Con questa privatizzazione della sanità non si riuscirà mai a creare un equilibrio".

Dello stesso avviso il deputato Augusto Curti che poi ha aggiunto: "Abbiamo visto tanti tagli dal Governo e possiamo certificare che la sanità marchigiana non ha mai toccato questo livello così basso. Ieri c’è stata una manifestazione di tutte le forze sindacali". La situazione regionale proprio su questa tema resta estremamente delicata per Anna Casini. "Praticamente siamo tornati indietro – spiega la consigliere regionale Pd –. I sindacati sono stati cacciati dall’ospedale pubblico sentendosi dire andate via da questo posto privato. Siamo stanchi di essere governati da fascisti". Il diritto alla salute è un bene di tutti che deve essere garantito a ciascun cittadino.

"La tessera sanitaria deve contare di più della carta di credito – chiosa Francesco Ameli, segretario provinciale Pd –. Ad Ascoli si stanno smantellando via via pezzi di ospedale. La robotica è finita nella provincia di Fermo. Dobbiamo combatteremo con forza questo smantellamento".

Massimiliano Mariotti