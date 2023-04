La visita in città degli studenti del liceo di Zabrze

Venti studenti del Liceo Cattolico di Zabrze, in Polonia, sono arrivati a San Benedetto per partecipare al progetto Erasmus+ "Il patrimonio marino del Mare Adriatico". Durante il loro soggiorno in Riviera, sono riusciti a stringere amicizia con gli studenti italiani dell’Accademia Risorgimento e a lavorare insieme sul tema della tutela dell’ambiente. Si sono concentrati sugli ecosistemi del Mare Adriatico e del Mar Baltico e sui modi per preservare le loro specie vegetali e animali dall’impatto dannoso del mondo inquinato. Tra l’altro, gli studenti di entrambe le scuole hanno condotto molte lezioni sull’inquinamento delle spiagge, lo sfruttamento agricolo e le tecnologie innovative. Lavorando in gruppi misti, hanno avuto un’incredibile opportunità di migliorare le loro abilità linguistiche e sociali. Di pomeriggio e di sera hanno esplorato la città e i dintorni. Ne hanno apprezzato ogni parte: dalla passeggiata sulla spiaggia, alla visita didattica al Museo del Mare e alla divertente gita ad Ascoli Piceno. Alceste Aubert, coordinatore del progetto dell’Accademia Risorgimento, ha fatto conoscere agli studenti polacchi e ai loro insegnanti i fatti più interessanti della cultura e della storia italiana.