La vita nelle casette "Ripopoliamo Arquata"

Nei giorni immediatamente successivi al terremoto del 24 agosto 2016, con un grande senso di solidarietà, si mise gratuitamente a disposizione dei suoi compaesani, tagliando loro i capelli, facendogli la barba e scambiando con loro anche quattro chiacchiere. Per scacciare l’incubo delle scosse. Per allontanare, almeno per qualche momento, la paura. Per far respirare un’aria di normalità. Già questo basterebbe a testimoniare il suo attaccamento alla propria terra. Quella terra nella quale è voluto fortemente tornare, insieme alla sua straordinaria famiglia, per provare a garantire un futuro ad Arquata. È la storia di Antonello Sassini, parrucchiere della frazione arquatana di Piedilama, che da un paio d’anni ha deciso di abitare in una delle casette del villaggio di ‘Borgo 2’. La sua, infatti, è una delle giovani famiglie che hanno beneficiato della riassegnazione dei moduli abitativi, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Franchi. "Io, mia moglie e mia figlia siamo molto legati ad Arquata – racconta Antonello Sassini –. Abbiamo la nostra attività ad Acquasanta, ma ogni sera torniamo nella nostra casetta perché la nostra intenzione è quella di puntare ancora sul nostro paese. Nel villaggio di ‘Borgo 2’, in realtà, ci sono tante giovani coppie e molte famiglie: si tratta sicuramente di un aspetto positivo, perché solo grazie alla volontà dei giovani si possono ripopolare i nostri borghi che sono stati distrutti dal terremoto. Non vediamo l’ora di poter rientrare nella nostra abitazione, una volta che verrà ricostruita. Sappiamo che ci vorrà del tempo, ma abbiamo ancora la pazienza per aspettare. Non è semplice ricostruire tutto, anche se sono trascorsi sette anni dal terremoto".

Il parrucchiere Antonello, poi, lancia anche un messaggio a tutti gli arquatani che, per vari motivi, hanno deciso di lasciare il paese. "Si è sempre in tempo per tornare – conclude infatti l’arquatano –. Comprendo i motivi di chi si ne è andato, ma sarei felicissimo se Arquata tornasse ad essere popolata come lo era prima del terremoto".

Matteo Porfiri