La vita sott’acqua in pagina: "Così è nata la passione"

Per tutti gli amanti della natura, del mare e del mondo sommerso la asd polisportiva Mama organizza oggi presso la Pinacoteca civica di Ascoli, la presentazione dei libri fotografici ‘Shark secrets’ e ‘Ocean life’ di Sergio Riccardo e Francesca Romana Reinero.

Dottoressa, quand’è nata la sua passione per il mondo marino?

"Quando ho visto per la prima volta sott’acqua uno squalo grigio alle Maldive, sono rimasta affascinata da questi animali che ho finalmente capito essere non i mostri del mare ma anzi timorosi dell’essere umano, questo mi ha spinto a procedere negli studi. Ero subacquea dall’età di 11, avevo anche timore degli squali, poi ho studiato e ad oggi ancora studio questi straordinari animali".

Come racconterebbe i libri presentati alla mostra?

"’Ocean life’ nasce come viaggio subacqueo 360 gradi intorno al mondo, e racchiude oltre 40 anni di foto fatte da Sergio Riccardo, oltre ai testi scientifici redatti da me. ‘Shark secrets’ punta a sfatare il mito dello squalo come mostro, sottolineando quanto siano invece specie da proteggere, anche per via del rischio di estinzione: ricordo che circa 100 milioni esemplari sono uccisi ogni anno, mentre dalle 8 alle 10 persone vengono uccise da questa specie ogni anno in tutto il mondo, viene da chiedersi chi sia il vero mostro".

Per l’occasione il presidente della polisportiva Mama e istruttore subacqueo, Andrea Stipa, commenta: "E’ il primo grande evento che organizziamo qui ad Ascoli, si tratta di uno spazio dedicato alla subacquea nel tentativo di portare questo meraviglioso sport anche ai cittadini ascolani".

o.f.