La vittoria dello Iom "Un mare di solidarietà"

Grazie alla generosità di tanti, associazioni, imprenditori e privati cittadini, lo Iom di Ascoli, onlus che da 27 anni si occupa dell’assistenza domiciliare dei malati oncologici e dei loro famigliari (e della segreteria della Breast Unit dell’Azienda territoriale sanitaria di Ascoli), può tirare un sospiro di sollievo e guardare con rinnovata fiducia al futuro. L’annunciata possibile chiusura ‘forzata’, o drastica riduzione dei servizi erogati, per mancanza di fondi, sono stati infatti al momento scongiurati e l’associazione presieduta da Ludovica Teodori ha potuto continuare la sua attività che, da sempre, aiuta chi è meno fortunato. Trascorsi quattro mesi da quando l’associazione rese pubbliche le sue difficoltà economiche, oggi, a situazione sanata, la stessa sente il bisogno di ringraziare quanti l’hanno aiutata. "Sono passati quasi quattro mesi – fanno sapere dalla onlus ascolana – da quando una volontaria dello Iom ha scritto una lettera accorata esprimendo la propria preoccupazione per un’eventuale chiusura dell’associazione a causa di problemi economici. Lettera che lo Iom, dopo molto pensare, ha deciso di rendere pubblica. Quattro mesi intensi, nei quali abbiamo ricevuto numerosissime dimostrazioni di vicinanza, di affetto e di sostegno economico che ci hanno permesso, oltre che di restare aperti, soprattutto di non essere costretti a ridurre le prestazioni erogate ai pazienti che si sono rivolti a noi, perché bisognosi di aiuto. E’ doveroso, oltre che nostro vivo desiderio, ringraziare tutti coloro che ci hanno appoggiato, incitato, aiutato. Nel momento più difficile abbiamo riscoperto la tanta umanità di cui il nostro territorio è ricco. La stampa, che ha dato visibilità alla nostra difficile situazione, le istituzioni e le associazioni che ci hanno dimostrato il loro supporto e spronato a resistere, privati cittadini che si sono impegnati in estemporanee raccolte fondi, le aziende del territorio che generosamente ci hanno fatto delle donazioni, persone amiche che hanno devoluto i regali di battesimi, comunioni e anniversari di matrimonio allo Iom, oltre a tanti sconosciuti che andando sul sito hanno dato il loro contributo tramite paypal. Naturalmente – conclude lo Iom – nel corso di questi mesi non siamo rimasti con le mani in mano, ma abbiamo risposto a bandi, realizzato progettualità e organizzato eventi di fundraising. Non ci siamo mai arresi. Siamo profondamente commossi per questa grande vicinanza". Lorenza Cappelli