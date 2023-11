La voce delle donne: "Parità ancora lontana, troppi pregiudizi e abusi"

Quasi duemila attività hanno chiuso i battenti nelle Marche negli ultimi 5 anni, eppure le imprese con a capo donne sono 4.939, solo 132 in meno rispetto alle 5.066 aziende a conduzione femminile registrate cinque anni fa. In particolare, nel 2022 il Piceno ha assistito alla perdita di 18 imprese femminili sulle 144 complessive in tutta la provincia, un dato che, al netto di un calo tutto sommato contenuto, conferma ulteriormente la capacità delle imprenditrici del territorio di affrontare al meglio le difficoltà del momento e di limitare così l’impatto della crisi.

È la loro voce che la Cna di Ascoli, realtà territoriale che vanta una maggioranza di donne sia nel gruppo dirigente di presidenza che nella struttura organizzativa, vuole far sentire, confermando l’impegno nel tutelare l’imprenditoria femminile in ogni settore e ambito professionale.

"L’amore non è possesso – dichiara Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli – È uno scambio, una crescita, un offrirsi a vicenda. Le istituzioni, la collettività, noi tutti, dobbiamo enfatizzare la consapevolezza che la violenza è l’antitesi dell’essere uomo". Alla voce della presidente, si affiancano quelle di altre donne, tra le quali Sandra Gouveia, presidente del comitato Impresa donna, che sottolinea: "Gli stipendi più bassi rispetto agli uomini rappresentano indubbiamente un limite, così come la maternità e gli orari di lavoro spesso incompatibili con le esigenze familiari, specie nei settori prevalentemente al femminile. Ancora oggi le donne sono costrette a scegliere tra la famiglia e la carriera. È necessario aiutare chi fa impresa e, di conseguenza, le donne che lavorano e che costituiscono il motore della società, altrimenti anche le nuove nascite continueranno a diminuire". Parità, flessibilità e più sostegno, questo è quello che chiedono le testimonianze femminili, per evitare che in futuro altre donne debbano "combattere con il mio essere donna e con il rischio di essere importunata sul lavoro per essere rispettata come persona", come sottolinea la presidente Cna artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini. "Noi donne abbiamo faticato molto per ottenere credibilità nel rivestire posizioni lavorative prettamente maschili e, ancora oggi, ci troviamo spesso penalizzate nel mondo del lavoro. Siamo chiamate a svolgere il doppio ruolo di imprenditrici e mogli e, senza un aiuto in casa, diventa difficile garantire la stessa disponibilità professionale degli uomini" sostiene poi Barbara Pietrolungo, presidente Cna trasporto merci Ascoli.

Abusi, pregiudizi e umiliazioni psicologiche o fisiche verso le donne restano però una piaga del sistema lavorativo nazionale, che bisogna cambiare e rendere capace di costruire un luogo di lavoro sereno e sicuro. Per farlo, controllo e analisi costante dell’ambiente lavorativo sono fondamentali: "Sono convinta che il confronto quotidiano sul lavoro contribuisca a ridurre i rischi di subire abusi e violenza di genere", afferma Doriana Marini, presidente Cna federmoda Marche. Sebbene i fatti di cronaca, recenti e non, lasciano poco spazio alla speranza, un barlume sembra brillare infondo al tunnel: Deborah Caioni, presidente Cna trasporto persone sottolinea "Noto con piacere che le donne sono sempre più benvolute e apprezzate nel mondo del lavoro". Tutto ciò trova conferma nelle parole di Selene Re, presidente Cna giovani imprenditori Marche, che afferma: "sempre più donne emergono in ruoli di leadership nel mondo imprenditoriale, portando una preziosa diversità di prospettive e competenze. La presenza crescente delle donne in ruoli chiave dimostra la graduale caduta delle barriere, contribuendo alla creazione di una cultura aziendale più inclusiva".

Ottavia Firmani