La voce di Porta Maggiore Veruska dama di luglio

La voce della Quintana per Porta Maggiore. Stavolta il cuore di Veruska Cestarelli sarà interamente dedicato ai colori neroverdi. È lei la dama scelta dal sestiere di via delle Terme per l’edizione di luglio. "Questo è sempre un momento molto emozionante – commenta il caposestiere Marco Regnicoli –. Alla dama viene affidata la bellezza di un sestiere e ciò costituisce sempre una bella responsabilità. Con lei quest’anno abbiamo fatto ‘100’. Veruska ha già dato lustro al mondo della Quintana con la sua professionalità. Per quando riguarda la giostra, abbiamo iniziato un nuovo percorso con l’esordiente Lorenzo. Siamo contenti del lavoro fatto e gli daremo la possibilità di fare una crescita in una delle giostre più difficili. Ha la fiducia di tutti e lo sosterremo con estrema serenità". Presente anche il console David Vitelli che aggiunge: "Lei è come se fosse sempre stata la nostra dama". I riflettori sono poi finiti tutti sulla bella 47enne ascolana che andrà ad impreziosire il corteo storico. "Posso soltanto dire grazie – commenta la dama –. Per me è un onore vestire questo abito meraviglioso. Realizzo un sogno. La mia famiglia da sempre è legata a Porta Maggiore. Ci tengo a ricordare mia cognata, purtroppo venuta a mancare: il mio pensiero va a lei. In passato sono stata due volte damigella al fianco di Mauro che poi è diventato mio marito. Sfilerò insieme alle mie figlie Silvia di 13 anni e Giulia di 8. Sono stata dama per le dirette di Rai 1 e Rai International al fianco di Luigi Saitta, da anni sono voce della Quintana. Incrociamo le dita per Lorenzo". Le speranze e la voglia di spezzare quel maledetto digiuno saranno risposte in Lorenzo Savini, pronto all’esordio. Negli ultimi giorni anche lui è stato chiamato a fronteggiare le difficoltà legate alle condizioni della pista. In vista dell’edizione di luglio il portacolori neroverde potrebbe affidarsi ad Adivina, purosangue inglese di 7 anni. "Stiamo crescendo molto – spiega il cavaliere –. Abbiamo sofferto un po’ per il tracciato di gara, ma questo non ci preoccupa. C’è ancora tempo per migliorare. Cavalcherò un cavallo nuovo ma siamo fiduciosi. Il problema della pista c’era sulla curva dove si era riscontrato un fondo più duro e lì i cavalli scivolavano, ma dopo le prove ufficiali le cose sono andate meglio. Hanno fatto un grande lavoro". Presentata la nuova maglia di Maggiore con la toponomastica del sestiere.

Massimiliano Mariotti