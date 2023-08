La ’vogalonga’ si rifarà di notte

Quest’anno la vogalonga, giunta alla quarantesima edizione, per l’organizzazione del Circolo Velico "Amici del Mare" di Grottammare, presidente Gianni Bruni, si è svolta per la prima volta in notturna. Si tratta di una manifestazione aperta ai soci del Circolo, ma anche a tutti gli appassionati che vogliono vivere il mare in modo diverso, niente motore e niente vele, solo natanti a remi in cui i partecipanti non hanno nulla da vincere, ma da apprezzare e portare nella loro mente e nel loro cuore, gli scenari offerti dai panorami illuminati lungo la costa, del paese alto di Grottammare, i fari, la luna che si riflette sulla superficie del mare, la condivisione tra amici di momenti particolari. Tutte le barche sono state bordate da luci per una migliore visibilità e per creare un’atmosfera coinvolgente. L’idea è piaciuta molto ai partecipanti, tanto che il presidente Bruni ha già anticipato il bis in notturna.