La zona industriale del futuro. L’università a caccia di dati per una fotografia del territorio

Che ne vogliamo fare del Piceno Consind? E’ un valore aggiunto o un freno allo sviluppo economico industriale del territorio considerata anche la grave crisi economica che lo attanaglia, con debiti che prima o poi qualcuno dovrà ripianare? Lo trasformiamo o sarà meglio puntare direttamente su una Agenzia di Sviluppo? A queste domande deve rispondere uno studio che verrà svolto dall’Università Politenica delle Marche incaricata di progettare un programma di sviluppo della Zona Industriale e del Piceno Consind, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e Confindustria di Ascoli. Se ne è parlato ieri mattina in un incontro promosso dal sindaco Marco Fioravanti sulla delicata questione Piceno Consind.

Lo studio è stato affidato a Valerio Temperini, professore associato presso il Dipartimento di Management della Politecnica delle Marche che si è preso al massimo una forbice di tre mesi di tempo per poterlo completare.

Raccoglierà dati, li analizzerà, intervisterà le imprese associate al Consind per capire le loro esigenze e, infine, stilerà la relazione. Al di là della diplomazia palesata dallo stesso sindaco Fioravanti, dal presidente di Confindustria Simone Ferraioli, dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, la sensazione è che per il Piceno Consind non ci sia più futuro, almeno nelle condizioni in cui versa al momento.

"Non stiamo facendo il suo funerale, ma certamente vogliamo fermare una regressione che è in corso da anni e che si può solo aggravare" ha spiegato Ferraioli trovando d’accordo il presidente Sabatini che a sua volta è andato dritto al punto.

"Per il nostro territorio è meglio un’Agenzia di Sviluppo che sia in grado di valorizzare imprese e imprenditori, magari con l’appoggio della Regione Marche attraverso agevolazioni, una volta che sarà risolta la diatriba con il Piceno Consind di cui dobbiamo comunque tutelare i tredici dipendenti" ha detto il presidente della Camera di Commercio delle Marche ricordando inoltre che "le industrie del Piceno sono penalizzate rispetto alle concorrenti del vicino Abruzzo".

"Cercheremo di capire di cosa c’è bisogno – ha detto il rettore della Politecnica –, quali sono i servizi che le imprese chiedono per il futuro. Le attività che devono essere svolte sono ancora quelle attuali, e penso al Suap, o in termini di industrializzazioni c’è bisogno di qualcos’altro?" ha aggiunto poi il rettore Gregori.

"Se avessimo utilizzato la Cassa per il Mezzogiorno in maniera adeguata – ha spiegato ancora Gregori nel suo intervento – non ci troveremmo ora in questa situazione".

"Lì è mancata un’Agenzia di Sviluppo, perché è cresciuto un po’ l’indotto, ma il personale no; abbiamo avuto operai – ha concluso Gregori –, ma tutti i dirigenti sono venuti dall’esterno".

Peppe Ercoli