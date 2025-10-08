La Ztl si allarga. Nuovi varchi in centro,. Silvestri: "Mi dicono che ci sono meno auto"

"I residenti mi dicono che qualcuno si sta già abituando e che la mole di traffico, nelle vie interessate, si è già ridotta". Secondo l’assessore Gianni Silvestri, cominciano già a vedersi i primi effetti dei nuovi varchi allestiti dall’amministrazione comunale in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini, in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini, ovvero a pochi passi da piazza Ventidio Basso. L’entrata in funzione è avvenuta lo scorso primo ottobre, dunque appena una settimana fa, e i primi giorni di sperimentazione sembrano già aver portato qualche beneficio. Si tratta, in realtà, della fase di pre-esercizio, che durerà per un mese. Ciò, tradotto, vuol dire che nel mese di ottobre non sono previste multe ma si tratta di una sorta di tempo cuscinetto per far abituare tutti alla novità. A iniziare dagli automobilisti che dovranno stare attenti alle nuove normative. Dal primo novembre, poi, verranno ufficialmente rilevate automaticamente le infrazioni ed eventualmente erogate le rispettive sanzioni. La zona a traffico limitato è attiva dalle 20.30 alle 7.30 nei giorni feriali e per 24 ore nei giorni festivi. Stesso discorso per il varco elettronico di via XX Settembre. "Nel lasso di tempo indicato, nelle tre zone interessate, potranno transitare e sostare solo i residenti – prosegue l’assessore Silvestri -. Il primo periodo rappresenterà una sorta di sperimentazione per i tre varchi ma vorrei precisare che l’intento dell’amministrazione non è punitivo, bensì quello di ridurre il traffico in queste vie per renderle più vivibili. In questi primi giorni notiamo già un alleggerimento del numero di mezzi che transitano nelle vie interessate ma siamo convinti che le persone si abitueranno e comprenderanno la bontà di tale iniziativa". La nuova Ztl, è bene ricordarlo, include piazza Ventidio Basso, via Marucci, via Clementi, via delle Torri, piazza Sant’Agostino, corso Mazzini ovest (da via Dari a piazza di Cecco), via della Fortezza, via Massimi, piazza Bonfine, via Dari, via Orsini, via dei Templari, corso di Sotto e via Tullio Lazzari. Quindi un’area piuttosto estesa. Con tali novità, si agevoleranno anche i residenti del centro, che spesso si sono lamentati per la carenza di parcheggi, soprattutto nelle ore serali. In questa maniera, per loro, sarà sicuramente più semplice trovare posto. "In molti mi hanno già riferito che la situazione è migliorata in questa settimana – conclude Silvestri -. Ecco, speriamo che le cose possano andare per il verso giusto".

Matteo Porfiri