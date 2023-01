L’abbraccio della diocesi di Fermo al vescovo Sandro Salvucci

Una nuova sfida da affrontare con umiltà e generosità. Si prenderà cura anche della diocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado monsignor Sandro Salvucci, già vescovo di Pesaro. È partito da Montegranaro Salvucci, uomo di fede e di profondissima umanità, già aveva accolto la nomina a Pesaro con emozione e senso di responsabilità. Oggi, assicura, l’impegno si raddoppia e non si riduce, così come sarà grande lo sforzo per essere comunque presente, su tutto il vastissimo territorio che gli è stato affidato da Papa Francesco. Appresa la notizia della nomina, comunicata in contemporanea da monsignor Giovanni Tani, vescovo uscente di Urbino, e da Salvucci alle 12 di sabato scorso, l’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio ha salutato e ringraziato Tani per il servizio episcopale svolto e per quanto ancora vorrà donare alla Conferenza Episcopale Marchigiana: "A monsignor Sandro Salvucci, presbitero diocesano di Fermo fino allo scorso maggio 2022, esprimo un caloroso incoraggiamento nella sua nuova missione pastorale di comunione. L’arcidiocesi di Fermo, che ti ha generato ti sostiene nella preghiera e nell’amicizia". Sandro Salvucci è nato il 3 aprile 1965 a Macerata. Ha conseguito il baccalaureato in Teologia presso il Seminario arcivescovile di Fermo e successivamente la licenza in Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, come alunno dell’Almo Collegio Capranica. È stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1993 per l’arcidiocesi di Fermo, incardinandosi nella medesima arcidiocesi. E’ stato vicario parrocchiale di SS. Annunziata a Porto Sant’Elpidio, dal 1995, docente di Teologia morale presso l’Istituto teologico marchigiano e l’Issr di Fermo. È stato anche parroco dell’Unità pastorale di Montegranaro, insegnante di Teologia morale presso l’Istituto teologico marchigiano, nominato arcivescovo metropolita di Pesaro il 12 marzo 2022.

Angelica Malvatani