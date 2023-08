L’abbraccio della gente "Eri coriaceo di nascita, ma ascolano per scelta"

Il pianto profondo di Ascoli per un figlio amato al punto tale dal non poter mai essere dimenticato. Le gesta leggendarie compiute insieme al fraterno presidentissimo Costantino Rozzi hanno fatto grande l’Ascoli Calcio e allo stesso tempo una piccola provinciale fino ad allora sconosciuta all’intero panorama calcistico nazionale. Se molte squadre prima di venire a giocare al Del Duca chiedevano dove si trovasse geograficamente il capoluogo e lo stadio, poi col passare del tempo sono stati in molti a conoscerlo bene temendo, tanto da sudare freddo prima della temibile trasferta nel sud delle Marche. Juve, Milan, Inter, Lazio, Roma e tutte le altre big hanno versato lacrime amare su quel terreno di gara. Il popolo bianconero non poteva che riversarsi tutto in centro storico per l’ultimo affettuoso e caldissimo abbraccio a Carletto Mazzone. Già molto prima dell’inizio della celebrazione avvenuta nel tempio di San Francesco sono stati migliaia i tifosi presenti dentro e fuori dalla chiesa. Applausi all’arrivo del feretro scortato dalle forze dell’ordine e tanti immancabili cori. I colori del Picchio, il bianco e il nero, per alcune ore hanno letteralmente offuscato le meraviglie storiche della città per avvolgere totalmente il mister più amato della storia del club di corso Vittorio Emanuele. "Coriaceo di nascita, ascolano per scelta", lo striscione esposto dai sostenitori al suo arrivo transitando per via del Trivio dove è situato l’ingresso della chiesa. Fiumi di lacrime versate per la scomparsa di un personaggio entrato nel cuore di tutti con la sua grande personalità, ma soprattutto con l’umiltà e l’onestà che lo hanno sempre contraddistinto in tutte le battaglie affrontate dentro e fuori il campi di gioco. L’intera città ieri pomeriggio si è di fatto fermata con tutti i negozi e le attività commerciali che hanno deciso di abbassare giù le saracinesche per rispettare il lutto cittadino annunciato nella giornata di domenica dal sindaco Marco Fioravanti. "Era il minimo fermarsi per omaggiare un uomo che ha dato tutto per la nostra città. Mazzone non è stato solo un allenatore, ma l’Ascoli in persona. Oggi tutti piangiamo la scomparsa di un papà". E non poteva che essere così, dato che ogni singolo commerciante è allo stesso tempo tifosissimo dell’Ascoli. In tantissimi hanno scelto di tirare fuori sciarpe e maglie storiche. Dopo le esequie la società con una nota ha voluto rendere un altro pensiero all’allenatore: "I grandi uomini come Carletto sono immortali, non se ne vanno mai, restano nei cuori e nei ricordi di chi rimane e di chi verrà. Ciao Carletto!". Al termine del rito funebre un autentico bagno di folla a piazza del Popolo dove era stato allestito un maxi schermo per tutti coloro che non sarebbero riusciti ad entrare in chiesa. Il feretro, dopo l’uscita si è fermato proprio lì dove è stato proiettato uno scorcio di un documentario a lui dedicato. Poi il passaggio tra la folla e l’inizio del viaggio verso l’immortalità.

Massimiliano Mariotti