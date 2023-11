L’abete e quel palo della luce

E’ nato prima l’uovo o la gallina? Un paradosso che si pone all’incrocio tra via Ponza e via Montecristo, nella zona del lungomare sud di Grottammare dove c’è un palo dell’illuminazione inglobato, letteralmente, all’interno di un bellissimo e particolare abete che si trova nel giardino di un’abitazione privata. I proprietari assicurano che è "nato" prima l’abete. La questione, però, non è tanto questa, poiché un po’ di luce l’aveva sempre fatta, ma è che il lampione non funziona e, dopo i sopralluoghi, non è stato ancora riattivato. Il guasto è stato segnalato dai cittadini, vi è stato anche un primo sopralluogo dei tecnici che si occupano della manutenzione e che, secondo un primo esame della situazione, dovrà essere eseguito uno scavo per risolvere il problema. Chi e quando sarà fatto? Secondo il Comune, la questione riguarda Enel X, per conto di Menowatt che gestisce l’illuminazione pubblica.