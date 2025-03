Laboratori di ceramica, l’Anffas fa festa per il 67esimo anniversario

Torna oggi l’Open Day Anffas in occasione del 67esimo anniversario di fondazione e della 18esima Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. La sede di Ascoli, in corso Mazzini 81, farà anche parte delle sezioni che si collegheranno con l’Anffas nazionale in occasione della ‘Maratona’: un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’inclusione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

L’iniziativa, patrocinata dal Senato della Repubblica, si concentrerà quest’anno sul tema dell’inclusione lavorativa. "Alla sede di Ascoli – ha specificato la presidente Maria Daniela D’Angelo – è stato riconosciuto il grande lavoro fatto con i laboratori, in particolare quelli di ceramica tenuti dall’artista Lorena Squarcia e più in generale di tutti i corsi organizzati dalla nostra psicologa Chiara Izzi.

Il lavoro, infatti, è un diritto-dovere che deve essere garantito a tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità, ma, nonostante i progressi compiuti, il mondo del lavoro rimane per molti un obiettivo difficile da raggiungere, soprattutto per coloro che, a causa di pregiudizi e stereotipi, non vengono considerati come persone capaci di dare un contributo significativo alla vita sociale e professionale.

L’evento avrà l’obiettivo di promuovere l’inclusione, contrastare la discriminazione e valorizzare storie di successo. Le porte dei nostri servizi, verranno aperte al pubblico – ha proseguito la presidente Anffas Ascoli – con l’auspicio di accogliere quante più persone possibili per una giornata all’insegna dell’inclusione sociale che vedrà il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità, dei soci, degli operatori, dei volontari e di quanti operano con e per l’Associazione.

Il nostro Centro diurno socio educativo e riabilitativo aprirà dalle 9.30 alle 17.30. Chi vorrà quindi, potrà partecipare a questa grande festa". Si potrà anche partecipare ai laboratori artigianali di ceramica e carta riciclata dedicati ai bambini dai 6 ai 14 dalle 15.30 alle 17.30. Info: 320.7989490.

