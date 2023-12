Laboratori e aiuto per i compiti

Insieme alla ludoteca comunale Riù, l’Arengo ha deciso di organizzare l’iniziativa dal titolo ‘Magico Natale con Riù’, ovvero una serie di attività che gli educatori faranno con i bimbi, dall’aiuto per i compiti ai giochi fino ai laboratori di Natale, in orario antimeridiano, creando in questo modo occasioni di convivialità con bambini e bambine. Tutte le iniziative si svolgeranno nella sede del circolo sportivo Fondazione Carisap, frazione Monticelli, 164, nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30. L’ingresso è libero. Per informazioni: 346/7440161, www.ludotecariu.it, ludotecariuascoli@gmail.com.