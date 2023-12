Laboratori per chi supera il cancro. Scrittura creativa e cura di sé

Lo Iom, associazione ascolana che da oltre 25 anni si occupa dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici, sta portando avanti il percorso ‘La cura della creatività’ rivolto a donne con pregresso carcinoma mammario e caregiver oncologici. Il primo modulo del progetto realizzato dalla onlus in collaborazione con ‘L’albero delle arti’ e il supporto di Susan G. Komen Italia e Coop Alleanza 3.0, il laboratorio di teatro-terapia, si è concluso con successo. Le donne che hanno partecipato al laboratorio, nell’ultimo incontro hanno portato in scena una breve e intensa restituzione di fronte all’insegnante Mariangela Mercatili e alla psiconcologa Cristina Polini che le ha accompagnate e supportate in questo viaggio, che proseguirà dal nuovo anno. Infatti, dall’11 gennaio, per 4 giovedì consecutivi dalle 17.30 alle 19.30, all’ex cappella dell’istituto Sacro Cuore in viale Vellei, si terrà il secondo modulo con Giorgia Mauloni.

Quest’ultima è una mental coach professionista specializzata nell’ambito personale e della salute, formatrice, operatore in oncologia, esperta di psiconcologia, comunicazione efficace e tecniche di cambiamento. "L’obiettivo di questo percorso – dicono dallo Iom – è quello di conseguire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, per tornare a prendersi cura di se stesse riscoprendo le proprie passioni e le proprie capacità in ambito creativo e relazionale. Attraverso la condivisione in gruppo, esercizi individuali e laboratori, si sperimentano le proprie attitudini potenziandole e valorizzandole".

Il programma dei quattro giorni prevede lo studio di: strumenti per coltivare la cura di sé, tecniche per comunicare efficacemente con se stesse e con gli altri, tecniche di rilassamento e centratura (visualizzazioni guidate e mandala training). A febbraio, poi, sarà la volta dell’avvio, fino ad aprile, dei laboratori di scrittura creativa e digital blog volti all’implementazione di competenze digitali per la pubblicazione dei propri scritti. Lo Iom metterà a disposizione il proprio sito per creare uno spazio apposito dove i singoli corsisti potranno pubblicare i loro lavori. I posti sono limitati. Per informazioni: segreteria Iom al numero 0736780849 o iom.ap@sanita.marche.it. Lo Iom da diversi anni si occupa anche della segreteria della Breast unit dell’Ast di Ascoli alla quale afferiscono donne con neoplasia mammaria.

Lorenza Cappelli