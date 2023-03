Domani, sabato e domenica prossimi, nell’ambito della manifestazione Spaz(in)Formali organizzata dall’Associazione Temporanea di Scopo, Ats Cult, l’associazione Blow up di Grottammare e l’associazione Questione Natura di San Benedetto, proporranno un laboratorio di realizzazione audiovisiva condotto dal documentarista Cristian Spinozzi e intitolato ’Mare dentro – Mare Piceno’. Si tratta di un laboratorio dedicato al mare in cui sarà approfondito il tema del mare Piceno e del mare che sta dentro di noi, è parte costitutiva di ogni essere umano. Interverranno gli esperti del Parco Marino Piceno. Si comincia domani alle 20:30 presso il Palazzo Bice Piacentini a San Benedetto, con un primo incontro che servirà ad approfondire i temi da affrontare per la realizzazione di un’opera audiovisiva e a organizzarsi per le varie fasi di produzione da sviluppare nelle giornate successive. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti.