Laboratorio inclusivo Anffas con la Primaria

Il Laboratorio inclusivo di ceramica della Fondazione Anffas Grottammare, ha avviato il suo progetto di accoglienza delle scuole ospitando la V Primaria dell’Istituto Virgo Lauretana, accompagnata dalle insegnanti. "Il Laboratorio si propone come contesto propositivo dei valori fondanti la cultura dell’inclusione sociale delle persone con disabilità – afferma la presidente della Fondazione Anffas Grottammare, avvocato Gabriella Ceneri –. Le nostre ceramiste Fabiola e Stefania, hanno partecipato alle attività predisposte per i bambini dal maestro ceramista Alessandro Lisa, supportandoli, insieme agli educatori professionali Gessica e Carlo. Si è creato un clima gioioso, di aiuto reciproco e tutti i bambini sono riusciti a plasmare l’argilla realizzando il proprio albero di Natale, che poi torneranno a decorare, in una seconda sessione. Tutti gli oggetti saranno poi cotti nel nostro forno e restituiti ai bambini, così le famiglie li riceveranno in dono dalle loro mani. L’idea di realizzare un lavoretto per Natale è stata del direttore artistico della scuola, Paola Olivieri e il maestro Lisa l’ha accolta con favore".