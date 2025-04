Laboratorio sull’AI all’ex cinema

Oggi alle 17.30, nell’ex cinema delle palme di San Benedetto si terrà un innovativo laboratorio pratico dal titolo ‘Intelligenza Artificiale: da spauracchio a superpotere - guida pratica per esseri umani’. L’evento è organizzato da una nuova associazione di volontariato di San Benedetto che si sta costituendo in questi giorni. "Ci poniamo come scopo l’Impegno civile, civico e culturale per offrire strumenti gratuiti, democratici e accessibili a tutti, per crescere e passare da sudditi a Cittadini Sovrani consapevoli e informati – afferma il portavoce Marco Bruni - Vorremmo anche offrire spazi e opportunità ai giovanissimi per esprimersi finalmente da protagonisti liberamente". L’evento, ad ingresso libero, offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare in prima persona le potenzialità delle diverse intelligenze artificiali attraverso esercitazioni pratiche guidate. Info 339 628 0194.