L’accadema Liszt apre l’anno con due concerti

L’Academy Liszt Music Art di Grottammare aprirà il nuovo anno, quello in cui festeggerà il 40esimo anno di fondazione, con due concerti di musica classica della pianista Lorena Gaccione e Antonia Miller, che saranno realizzati a San Benedetto e Grottammare. Il programma degli eventi spazia su vari settori: nel mese di marzo a Madrid con un progetto Erasmus di una settimana sul tema ’abbracciare la diversità e rompere le barriere di genere’; ad ottobre ci sarà il concorso pianistico internazionale a Grottammare e sono già diverse le proposte che arrivano agli organizzatori da parte di pianisti italiani ed esteri per venire a suonare nei luoghi di Liszt. Gli organizzatori anticipano che non mancheranno le note del grande compositore e musicista ungherese, nei brani che saranno proposti al pubblico durante i concerti che saranno gratuiti per attrarre il maggior numero di persone possibili, in particolare i giovani. L’Academy Liszt Music Art di Grottammare dedica il concorso pianistico internazionale a ’Franz Liszt’ che ha come finalità la ricerca e la valorizzazione di giovani talenti del pianismo.