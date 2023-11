L’accademia Liszt a caccia di sponsor per il concorso pianistico internazionale

I luoghi di Liszt a Grottammare, rivivono grazie all’Alma. Vi è stata una grande partecipazione ed anche interesse dei cittadini grottammaresi durante il concerto gratuito nella chiesa di san Pio V di musica lisztiana eseguito dal maestro László Borbély, pianista ungherese, con due bis e la consegna del diploma di socio onorario dell’Academy Liszt Music Art di Grottammare alla presenza del maestro Massimo Rogante, presidente onorario. Ora i vertici dell’Associazione stanno organizzando il 9° Concorso Internazionale pianistico per il prossimo anno 2024 e sono alla ricerca di sponsor per sostenere un evento di carattere internazionale per il prossimo autunno con una giuria di altissimo livello: pianisti di fama provenienti da Hong Kong, Sud Corea, Nord Macedonia, Ungheria e Italia. Il concorso pianistico si svolgerà nel periodo autunnale a Grottammare con una promozione del territorio iniziata questa settimana in tutto il mondo.