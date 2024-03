L’accordo con l’Ast è finito. Ora costi sulle pazienti

A inizio gennaio 2023 l’Ast marche ha revocato l’accordo che rendeva l’Aied capace di intercedere per le donne che desiderano interrompere volontariamente una gravidanza e fornire loro il servizio. Dopo 42 anni viene meno perciò il legame che dal 1981 univa pubblico e privato, e che semplificava l’accesso alla legge 194 per le donne marchigiane. Questo avviene nelle Marche, dove l’obiezione di coscienza è un tema piuttosto discusso. Considerando i prezzi già elevati che una semplice visita ginecologica di routine ha, quando si parla di Ivg il costo sale notevolmente.

Solo per le visite pre e post la donna deve mettere in conto 180 euro. Il problema, nel rendere l’accesso al servizio più complesso, sta però nel fatto che per poter usufruire di un’interruzione farmacologica, quindi attraverso la pillola abortiva, i tempi sono estremamente stretti e svariate sono le testimonianze di donne che hanno dovuto faticare per arrivare ad ottenere l’ambito certificato con cui poi presentarsi in ospedale.

Non è un caso, perciò, che dai dati dell’Aied si stia già assistendo ad una velocizzazione della richiesta: il 70% delle donne si sono rivolte all’associazione entro le prime sette settimane di gestazione, 40% delle quali entro le 5. Vale a dire entro 35 giorni dall’inizio della gravidanza. Questo delinea una parte di popolazione estremamente consapevole e motivata all’Ivg, che sa di non poter aspettare a lungo, se desidera un processo farmacologico. Allungare i tempi di attesa o, ancora peggio, rendere il processo di acquisizione del certificato medico lungo ed estenuante non favorisce alla creazione di una situazione psicologicamente ottimale per le donne che si sottopongono all’interruzione. Ancora di più, commenta la presidente dell’Aied Tiziana Antonucci: "Visto che per le donne marchigiane l’Aied è un punto fermo". I servizi restano invariati e anzi, l’offerta si amplia cercando di colmare anche lacune presenti nel mondo maschile, ad esempio con l’apertura ai padre delle lezioni di yoga o con le consulenze psicologiche di coppia. "Cerchiamo di venire incontro alle richieste della popolazione, a meno che non si tratti di un esame in cui ad esempio abbiamo dei costi di laboratorio, cerchiamo di offrire sempre agevolazioni e sconti a chi fa fatica". In conclusione, la presidente commenta: "Questi dati sono allarmanti, e non vanno presi sottogamba. Forse le donne non si sentono sostenute nel ruolo di madri, nel lavoro, nella famiglia o nella società. Il lavoro è spesso precario e sottopagato, le famiglie spesso non possono essere d’aiuto, non c’è un welfare per l’infanzia. Se vogliamo combattere la denatalità dovremmo seriamente adottare politiche a sostegno delle donne sia sul lavoro che nell’assistenza all’infanzia".

