L’accordo tra Johnson Health Tech Italia e Sport Imprese Picene

Promuovere uno stile di vita attivo, avvicinare le persone allo sport e diffondere la cultura del benessere nei contesti familiari e lavorativi. Con questi obiettivi nasce la nuova convenzione tra Johnson Health Tech Italia S.p.A. – filiale italiana del colosso internazionale Johnson Health Tech Co. Ltd – e Sport Imprese Picene, la società sportiva di Confindustria Ascoli Piceno. L’accordo permette a tutti i tesserati di Sport Imprese Picene di accedere a condizioni agevolate per l’acquisto di attrezzature per il fitness attraverso il canale ufficiale dello showroom Johnson di Ascoli Piceno e sul portale e-commerce www.johnsonstore.it. Una collaborazione che rafforza il legame tra l’impresa e il territorio, in linea con i valori condivisi di salute, prevenzione e qualità della vita. "Vogliamo consolidare il nostro legame con il territorio e contribuire alla promozione dell’attività fisica come stile di vita" ha commentato Pino Di Eugenio, ad di Johnson Health Tech Italia. Soddisfatto Massimiliano Bachetti, presidente di Sport Imprese Picene: "Siamo convinti che la collaborazione con realtà d’eccellenza come Johnson Health Tech possa favorire la diffusione della pratica sportiva anche tra imprese e famiglie".