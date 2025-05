L’accusa di Fioravanti: "Minacciato di morte, denuncio 144 persone. Io non sono fascista"

Minacciato di morte sui social. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, denuncerà le 144 persone che, nei giorni scorsi, a seguito del caso mediatico ‘esploso’ in città dopo l’identificazione della fornaia Lorenza Roiati da parte delle forze dell’ordine, per aver esposto uno striscione antifascista, hanno promesso di "appenderlo a testa in giù". Parole forti, quelle contro il primo cittadino, che ha deciso di sfogarsi nel consiglio comunale di ieri.

Sindaco, come spiega queste minacce?

"Tutto è stato provocato dalla strumentalizzazione politica attuata da Matteo Ricci, europarlamentare del Pd. Quest’ultimo, sabato scorso, ha partecipato alla manifestazione che vedeva protagonisti ragazzi e ragazze che, in città, stavano ribadendo i propri valori. Ebbene, Ricci ha trasformato quel momento in un’occasione di propaganda politica, facendomi passare per fascista e scatenando un clima d’odio verso di me. A seguirlo sono state tante persone che sono di fuori città e che, evidentemente, non mi conoscono affatto. E che sui social hanno scritto di volermi appendere a testa in giù. Ma io ho la coscienza pulita perché, come diceva mia nonna, ‘male non fare e paura non avere’. Vado avanti, a testa alta".

Quindi lei non è un sindaco fascista, giusto?

"Assolutamente no. Anzi. Ho sempre lavorato per diffondere la democrazia. Non è un caso, giusto per fare un esempio, che in città abbiamo recentemente ospitato artisti e scrittori dichiaratamente di sinistra. Qualcuno ha voluto far passare il messaggio che fossi stato io, il 25 aprile, ad inviare le forze dell’ordine a piazza Arringo per identificare gli autori dello striscione. Ma non è stato così. E la polizia locale, come spiegato anche in consiglio comunale dalla comandante Patrizia Celani, ha semplicemente svolto il suo lavoro seguendo l’iter previsto quando ci sono delle affissioni su pubblica piazza. Ripeto, mi hanno voluto dipingere come un sindaco fascista e ci sono stato molto male. Chi mi conosce sa che persona sono. Lo scorso 24 aprile, in consiglio, aiutai anche la minoranza nell’approvazione di una mozione che prevedesse dei cartelli con la scritta ‘Ascoli Piceno: città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana’ all’ingresso della città".

Come sono stati questi giorni per lei, anche considerando il risalto clamoroso avuto dal ‘caso striscione’?

"Ho vissuto momenti delicati. Ho sofferto molto, ci sono stato male. Ma ero convinto che il tempo facesse emergere la verità. E così è stato. Hanno montato una ghigliottina, a livello nazionale, nei miei confronti. E sulla vicenda hanno messo il proprio cappello politici di tutta Italia. Sono davvero molto dispiaciuto".

Quindi procederà con le denunce?

"Sì, per l’odio social che queste persone hanno alimentato, cavalcando un’onda che ha infangato non me, ma la città di Ascoli che difenderò invece con tutte le mie forze. Tra l’altro, durante le celebrazioni a colle San Marco del 25 aprile è stato esposto uno striscione con scritto che il sindaco non deve parlare. Io non sono però il sindaco di Fratelli d’Italia, ma di una città Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana: sono il sindaco di tutti. Il messaggio intimidatorio non era per me, ma per limitare un’istituzione. Ma io andrò a testa alta sempre, non ho paura degli insulti e delle minacce".

Matteo Porfiri