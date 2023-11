L’acqua affonda la difesa a Nord del fiume Tesino

Non è più una scogliera emersa quella realizzata meno di un anno fa a nord della foce del torrente Tesino con la finalità di proteggere l’area verde della balconata sul mare. Ormai è una scogliera soffolta e come tale, non svolge l’attività di difesa. A inizio stagione estiva era stata riprofilata la linea di costa con consistenti riporti di ghiaia, ma le recenti mareggiate hanno di nuovo scavato molti metri lineari di terreno facendo tornare la situazione punto a capo. Trecentotrentamila euro di investimento, di cui 99mila del Comune, pagati con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestito finiti sott’acqua. Il resto del finanziamento è stato erogato dalla Regione che ha chiesto spiegazioni agli uffici tecnici. Il fondale però, evidentemente, non fu indagato e la scogliera lunga 85 metri, che doveva avere 4,15 m. sommersi e 1,5 metri emersi, di fatto è affondata. Un paio di mesi dopo la costruzione, quando i segni di abbassamento della struttura erano già molto evidenti, il Comune chiese alla Regione un altro contributo per ricaricare la barriera frangiflutti, ma i tecnici del settore difesa della costa stanno ancora valutando la situazione.