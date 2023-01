Lacrime per l’ultimo saluto alla prof Lunerti

Ultimo saluto ad Anna Lunerti, 77 anni, ex docente di matematica della scuola Media Sacconi e formidabile interprete di teatro dialettale sambenedettese, che le è valso il Gran Pavese Rossoblù. Grande commozione quando al termine della cerimonia funebre la nipote Valentina ha ricordato sua zia, con voce rotta dal pianto, evidenziando l’attenzione e la cura che Anna aveva per tutti, le raccomandazioni continue, la disponibilità, sempre dolce e presente nella loro vita. Poi ha fatto ascoltare la poesia in vernacolo sambenedettese, interpretata da Anna "Ce revedeme su" di Giovanni Vespasiani di cui la Lunerti è stata la lettrice ufficiale di tutte le sue opere poetiche e scritti. Anche la scuola Media Sacconi ha partecipato con la presenza di molti suoi ex colleghi. "La nostra Tnella ci ha lasciati – ha affermato il professor Giancarlo Brandimarti –. Siamo qui costernati e attoniti, ancora a chiederci come mai è potuto accadere, con che cosa potremo colmare il vuoto spaventoso che hai lasciato". Poi alla fine la voce di Brandimarti s’incrina: "Garbatamente, senza disturbare, come tuo costume sei uscita di scena, da grande attrice, sorprendendo il tuo pubblico e noi rimasti soli e smarriti".

Marcello Iezzi