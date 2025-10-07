L’addio a don Bernardo: "Eri la colonna portante"

E’ stato celebrato ieri pomeriggio, nella chiesa di Stella, Maria Ss. Madre della Chiesa, i funerali di Don Bernardo Domizi, per oltre mezzo secolo guida spirituale della chiesa di Maria Santissima Madre della Chiesa. La comunità parrocchiale e diocesana ha inviato messaggi di cordoglio: "Grazie don Bernardo per aver sempre accompagnato tutta la nostra Azione Cattolica della Diocesi di Ascoli con la tua infinita disponibilità" è il messaggio di cordoglio, al quale si unisce quello del sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi: "Il nostro don Bernardo era la colonna portante della nostra Comunità. Ai suoi familiari, alla Chiesa Diocesana e a don Andrea, attuale parroco, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza. Don Bernardo trasmette un’eredità spirituale profonda in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne l’impegno pastorale e umano." Alla sua famiglia, alla Chiesa diocesana, a Don Andrea e al sindaco Narcisi e alla comunità di Stella vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’assessore alla Cultura Lia Sebastian, che è di Monsampolo, e dell’Amministrazione comunale di San Benedetto. Anche l’associazione Acams si stringe con affetto alla sua famiglia: "Caro ’DonBè’, così ti chiamavamo tutti, sei sempre stato un punto di riferimento per la nostra comunità: più di un parroco, una guida nei momenti belli e in quelli difficili. Con il tuo sorriso riuscivi a trasmettere gioia, bontà e amore. Come amavi chiamare tutti ’stellina’, ora sei tu la stella che veglierà su di noi. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Sei stato e sarai sempre un grande uomo!", è il pensiero del presidente della realtà, Sergio Schiavi. Nato a Offida, dove è stato tumulato, don Bernardo nel corso del suo ministero ha anche svolto incarichi di responsabilità nel territorio, tra cui quello di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia ’G. Bergalucci’ di Offida, dove si è distinto per l’impegno nelle opere di carità e nel sostegno ai più fragili.

Stefania Mezzina