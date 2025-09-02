L’addio a Giacomini. Oggi c’è l’ultimo viaggio

Non ci sarà una cerimonia funebre per dare l’addio al collega Giovanni Giacomini, caporedattore del Carlino e stimato giornalista sportivo deceduto domenica all’età di 78 anni. La salma rimarrà nella Casa Funeraria ‘Damiani’ fino a questo pomeriggio alle ore 16, poi alle 16.30 il feretro verrà trasferito direttamente al Civico Cimitero per la cremazione. Giovanni lascia la moglie Mariella e i figli Elisa e Giammarco. E ieri si sono susseguiti i messaggi social per dare addio al grande ‘Jack’, il ‘Pirata’ come lo chiamavano gli amici. Una sorta di ‘Bud Spencer’ ascolano buono e carismatico come pochi. Sono stati davvero tanti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci insieme nelle redazioni del Resto del Carlino, al sindacato dei giornalisti Sigim, alla Fnsi e alla Casagit. Sempre in prima linea, sempre con il coraggio della verità.

Non cercava scorciatoie, e sapeva dire le cose come stavano, con quella sincerità ruvida, ma sincera che oggi manca a molti. Non solo un giornalista brillante, ma anche un uomo di grande coerenza. Impegnato politicamente con il Partito Democratico di Folignano che è stato uno dei primi ad esprimere il proprio cordoglio sui social: "Dopo una lunga malattia – hanno scritto su Facebook – è venuto a mancare l’amico e compagno Giovanni Giacomini. Ricordiamo con affetto la sua persona, il suo impegno e successo come giornalista e la sua lunga militanza. Ci stringiamo ai suoi cari di cui condividiamo il dolore".

Giovanni Giacomini al Resto del Carlino e Bruno Ferretti al Messaggero hanno scritto le più belle pagine della storia dell’Ascoli Calcio. Gli anni del Presidentissimo Costantino Rozzi, di mister Carletto Mazzone, gli anni della Serie A e di tantissime trasferte in tutti gli stadi italiani. Ora si ritroveranno insieme in cielo a parlare ancora di Ascoli Calcio. Indimenticabile l’ultima doppia trasferta da inviato del Carlino di Giovanni Giacomini. Venti anni fa, il 5 giugno del 2005. Prima sosta allo stadio ‘San Paolo’ per seguire la semifinale playoff di Serie C tra Napoli e Sambenedettese finita 2-1. Era il Napoli degli ex bianconeri Gaetano Fontana, Aldo Montesanto e Ignacio Pià e la Samb di Mister Ballardini. Poi di corsa allo stadio ‘Arechi’ di Salerno per il match serale Salernitana-Ascoli finita pure 2-1 con la rete bianconera di Colacone. Era l’Ascoli di mister Massimo Silva che poi venne promosso in Serie A a seguito dei problemi finanziari di Genoa, Torino e Perugia. E fu davvero l’ultimo capolavoro sportivo di Giovanni Giacomini che da quel momento tornò ad occuparsi di cronaca fino al meritato pensionamento. Un grande maestro per tanti giornalisti, non solo del Piceno, ma soprattutto un grande uomo che ci mancherà tantissimo. Ciao Jack.

Valerio Rosa