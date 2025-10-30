L’addio a Mattia Martoni. Palloncini e tante lacrime: "Sarai sempre a casa"

Troppo piccola la chiesa di Sant’Egidio, a Castignano, per contenere tutte quelle persone che ieri hanno voluto salutare Mattia Martoni, il ragazzo di 17 anni morto sabato scorso in un tragico incidente stradale. Mentre stava andando a trovare i nonni, in sella alla sua moto, il giovane si è scontrato contro un furgoncino ed è morto sul colpo. Ieri, appunto, si è svolto il funerale. La piazza, le vie vicine, ogni angolo del paese si sono riempiti di amici, compagni di scuola, allenatori e conoscenti. Tutti con lo stesso nodo alla gola, tutti lì per dire addio a un ragazzo che aveva ancora la vita davanti. Sulla bara bianca, una sciarpa biancorossa, quella della Polisportiva Castignano per la quale giocava nella squadra di calcio a cinque, e palloncini candidi che hanno accompagnato il feretro verso il cielo. Anche il vescovo, monsignor Gianpiero Palmieri, ha voluto essere presente, stringendosi alla famiglia e ricordando che "quando il dolore sembra insopportabile, l’Eucaristia ci aiuta a credere che la vita non finisce qui. Mattia continuerà a camminare accanto a voi, in modo diverso ma reale". Parole che hanno trovato eco nel silenzio commosso della comunità. Accanto ai genitori e ai fratelli Alessia e Cristian c’erano i sindaci di Castignano, Rotella e Ascoli. Tutto il Piceno si è fermato per condividere lo stesso dolore, lo stesso smarrimento. Tra l’altro, proprio sabato scorso, la comunità ha pianto la scomparsa anche di un altro giovane, Luca Bernabei, scomparso a soli 21 anni. Due destini interrotti troppo presto, due sogni spezzati che lasciano un vuoto difficile da colmare. Mattia studiava all’Istituto agrario Ulpiani di Ascoli e amava la campagna, la moto e il calcio. Giocava nella squadra di calcio a 5 della Polisportiva Castignano insieme al fratello. Solo la sera prima dell’incidente aveva festeggiato una vittoria e un suo gol. Poi, il giorno dopo, quel viaggio verso Rotella per salutare i nonni si è trasformato in tragedia. Lo scontro con un camioncino è stato fatale, nonostante i soccorsi immediati. Resta il ricordo di un ragazzo gentile, sorridente, pieno di vita. E resta soprattutto la promessa della sua famiglia: "Sarai sempre a casa nostra, Mattia. Nei gesti, nelle parole, nei silenzi. Perché noi cinque resteremo uniti, per sempre, nella vita e oltre la vita". Toccanti le parole del parroco, don Vincenzo: "Domenica mi hai fatto piangere, perché alla messa delle 8.30 ho alzato almeno venti volte dall’altare lo sguardo e guardavo il tuo posto vuoto, perché non c’eri più. Ti vogliamo bene". Al termine della messa, un lancio di palloncini verso il cielo: là, da dove Mattia veglierà sulla sua famiglia e i suoi amici.

Matteo Porfiri