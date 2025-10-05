L’addio a Mimmo Picco:: "Abbiamo il cuore a pezzi"

La musica della Kugghia Bros Band ha accompagnato l’uscita dalla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, del feretro del chitarrista Mimmo Picco deceduto a Roma a causa di un arresto cardiaco. Una chiesa gremita di amici, musicisti, compagni di concerti, cantanti, nessuno è voluto mancare al formidabile maestro di musica deceduto all’età di 60 anni. I suoi colleghi della band lo hanno voluto salutare come lui avrebbe voluto, con un brano dei Blues Brothers con cui chiusero anche il loro film.

"Con il cuore a pezzi – hanno detto – salutiamo il nostro chitarrista Mimmo Picco venuto a mancare improvvisamente. Non possiamo ancora capacitarci che non potremo più divertirci assieme sul palco. Con la sua prematura scomparsa sarà molto difficile continuare l’avventura quarantennale della Kugghia Bros Band. Infatti, se n’è andato un ‘pezzo da novanta’ del gruppo: il più grande chitarrista ritmico e funky che abbiamo nella nostra regione. Per noi se ne va anche un amico fraterno, una persona speciale per questi tempi: un uomo mite, gentile, appassionato e compassionevole con tutti. Una rarità! Chi lo ha conosciuto lo sa! Era un grande chitarrista ed anche un grande romanista! Sempre dolce ed affettuoso con la moglie Rosella e con la figlia Francesca. Noi non suoneremo più con te, caro Mimmo, ma tu sarai sempre nei nostri cuori. Salutaci Jimi Hendrix, James Brown e tutti i fratelli della black music. Prima o poi torneremo a suonare assieme oltre il muro della vita. La famigghia Kugghia".

E alla famiglia Picco giungano anche le condoglianze da parte della redazione de Il Resto del Carlino. Ciao Mimmo.

Valerio Rosa