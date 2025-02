L’addio a Roberta: "Eri gioia pure nel dolore"

Un dolore composto, ma profondo, ha attraversato San Benedetto ieri mattina, quando centinaia di persone si sono radunate nella chiesa dei Padri Sacramentini per dare l’ultimo saluto a Roberta Caposciutti. La folla era così numerosa che molti sono rimasti all’esterno della struttura religiosa di via Crispi, segno tangibile di quanto Roberta fosse amata e stimata. A stringersi attorno al dolore dei suoi cari c’erano non solo amici e parenti, ma tutta la comunità sambenedettese, con le sue istituzioni, il mondo dello sport e della solidarietà. In prima fila, il figlio Vasco, circondato dagli amici, il compagno Michelangelo, la sorella Giulia e i genitori Perlita Colli e l’ex calciatore Alfiero Caposciutti, storico attaccante della Sambenedettese.

La cerimonia è stata officiata da padre Mario Amodeo e don Patrizio Spina, parroco della cattedrale Santa Maria della Marina. Nel suo messaggio, padre Amodeo ha ricordato la luce che Roberta ha lasciato in chiunque l’abbia conosciuta: "Un fascio di luce che ha illuminato tutti noi", aggiungendo poi che "Roberta ha insegnato a tutti che anche nel dolore, quello nel quale lei ha vissuto a causa della malattia in questi ultimi mesi, è possibile avere e trasmettere la gioia di vivere". Un commosso tributo è arrivato anche dal mondo del calcio, con la presenza del presidente della Sambenedettese Vittorio Massi e della moglie Elisa D’Andrea, oltre al vice sindaco Tonino Capriotti e all’allenatore rossoblu Ottavio Palladini. Tanti gli ex giocatori rossoblù presenti. Tra loro Antonio Chimenti, Maurizio Simonato, Bruno Ranieri, Nicola Ripa, Italo Schiavi, Antimo Di Francesco, solo per citarne alcuni. L’atmosfera si è fatta ancora più intensa quando le voci del coro gospel Ancoraincoro, di cui Roberta faceva parte, hanno accompagnato la celebrazione con canti carichi di emozione. La musica, così importante nella sua vita, ha rappresentato l’ultimo omaggio a una donna che ha sempre saputo trasmettere calore e positività.

Per volontà di Roberta e della sua famiglia, le offerte raccolte durante la celebrazione sono state destinate a due associazioni di beneficenza del territorio, la Onlus Michele Per Tutti e la Bianco Airone Onlus, a testimonianza del suo impegno e della sua sensibilità verso chi ha bisogno di aiuto. Al termine della funzione religiosa il feretro ha preso la strada del cimitero di San Benedetto del Tronto per l’ultimo viaggio.

Emidio Lattanzi