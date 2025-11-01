L’addio a Sandro Marzetti: "Ci mancherai"

Una folla attonita, composta, commossa, che la chiesa di Cristo Re non è riuscita a contenere, si è stretta al dolore della famiglia di Sandro Marzetti, morto all’età di 64 anni a seguito di un terribile infortunio sul lavoro. Il parroco durante l’omelia ha paragonato Sandro all’uomo che pianta ulivi, anche se non ne vedrà i frutti: "Questa era la vita di Sandro, la vita di ciascuno di noi. Dobbiamo avere gratitudine per ciò che Sandro ha fatto nella sua vita con semplicità e con passione".

Per dare l’ultimo saluto a Sandro da tutte le Marche sono venuti anche gli amici della scuola di ballo country di Loreto, che lui frequentava, con in testa cappelli da cowboys.

Al termine del rito religioso ci sono stati alcuni interventi "Non ci sono parole per una morte così improvvisa e voglio salutarti con una immagine, un sole che illumina e scalda così forte da scottare la faccia, un sole che rappresenta la tua immagine che resterà con noi per sempre – ha detto una giovane familiare – Rimarremo aggrappati a tutti quei raggi di sole che ci hai lasciato. Grazie per averci insegnato l’amore per la natura".

Il figlio Filippo, il più giovane, ha ricordato la sua infanzia insieme al padre, con tanti punti di vista diversi fin da quando era bambino. Ha parlato con una profonda sofferenza, ma con pensieri e ricordi lucidi, inframmezzati da lunghi silenzi. Ha parlato del padre come persona creativa che studiava sempre le piante e progettava giardini, un uomo attento al lavoro e ai dettagli, così come faceva anche per la sicurezza.

"Grazie per tutto quello che mi hai dato. Ti porterò con me tutta la vita, ci mancherai per sempre". Poi il saluto di un’amica: "Siamo qui per ricordarti. Sandro adesso sei davanti al cancello di un giardino meraviglioso che potrai continuare a custodire".

Dopo il rito funebre il feretro è stato trasportato nella sala del commiato del crematorio presso il cimitero di San Benedetto dove, nei prossimi giorni, nel rispetto della sua volontà, sarà cremato. Sandro ha perso la vita sul lavoro, mentre stava eseguendo il trattamento di alcune palme, molto alte, in un giardino privato di via Monfalcone. Era imbracato al cestello della gru, ma il braccio meccanico ha ceduto facendolo cadere da notevole altezza.

Marcello Iezzi