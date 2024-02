L’addio a Tommaso La Selva: domani pomeriggio i funerali

Domani pomeriggio alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Filippo Neri, a San Benedetto, si terrà il funerale di Tommaso La Selva, venuto a mancare all’età di 55 anni, lasciando la madre Maria Grazia, il padre Rocco, la sorella Donatella con il cognato Roberto e il nipote Davide. Tommaso aveva un’infinità di interessi che spaziavano dalla letteratura al cinema, dallo sport all’enogastronomia, ma si interessava anche di politica ed era stato segretario di Sel (Sinistra Ecologia e Libertà) di San Benedetto. Per anni aveva collaborato con l’associazione Blow Up di Grottammare, in particolare per commentare eventi cinematografici e culturali e da qualche anno era un valente collaboratore del giornale on line ’La Nuova Riviera’. Tommaso La Selva era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto. La salma è rimasta a disposizione delle autorità nell’obitorio dell’ospedale per approfondire le cause del decesso.