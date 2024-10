L’addio ad Alessio Pasquelli: "Non ci sono più parole, ora resta solo il silenzio"

Commozione, partecipazione e il suono del motore a due ruote. Spinetoli, il rombo delle moto, fumogeni e palloncini bianchi per l’addio a Alessio Pasquelli, il giovane 26enne, morto a seguito di un terribile incidente, domenica mattina, nella galleria di Rosara. La chiesa parrocchiale di San Paolo a Pagliare ha accolto il feretro del giovane attorno al quale si sono radunati parenti, amici e i compagni di scuola con le lacrime agli occhi. A termine del funerale una maglietta bianca è stata dedicata per quell’ultima sgasata con le tantissime moto parcheggiate in fila davanti alla chiesa. A Pagliare ieri è stato il giorno del dolore. Nella chiesa, intorno la bara chiara sommersa da fiori bianchi, con al centro il cuore della fidanzata con la scritta: ‘La tua Lisa’, e sopra l’immagine di Alessio e il suo casco arancione, issato anche lo stendardo della scuola iti Fermi di Ascoli, c’erano i parenti piegati dal dolore: il papà Nino, il fratello Maicol, ai lati della bara le donne più importanti di Alessio, la mamma Monia e la fidanzata Annalisa. Nell’omelia, il parroco di Pagliare don Davis Bertuzzi ha usato parole commosse nelle quali emerge con tenerezza il volto di un ragazzo gioioso, pieno di vita. La chiesa di Pagliare non è riuscita a contenere tutte le persone che sono giunte per tributare l’estremo saluto ad Alessio. "Non ci sono parole – ha detto il parroco – quando viviamo queste esperienze, c’è solo silenzio. Facciamo fatica, spesso vogliamo ribellarci. Per i genitori diventa inaccettabile la morte di un figlio, ma non bisogna perdere la fede. Non possiamo riportarlo in vita, ma le persone che amiamo e che non ci sono più rimangono nei nostri pensieri, nei nostri cuori".

A termine della messa il feretro è stato accompagnato dalle tantissime moto, il gruppo ‘Li Scappat di casa’ fondato dallo stesso Alessio, che hanno emesso un corale rombo di motore, diversi colpi di acceleratore per dire addio all’amico di tanti viaggi insieme. Tutto sotto le note della sua canzone preferita: ‘Il tuo no’ dei Tre. Gli amici hanno appoggiato la maglia del gruppo sulla bara, mentre la fidanzata Annalisa ha lanciato tanti palloncini in volo, verso il cielo, che ieri si è rabbuiato come partecipe di quell’immenso dolore. Presenti alle esequie anche il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, con la fascia tricolore e alcuni rappresentanti del Comune. A termie le moto hanno seguito il corteo funebre verso il cimitero di Pagliare.

Maria Grazia Lappa