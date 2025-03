L’addio del questore Simonelli: "Scontri allo stadio unico rimpianto"

Giuseppe Simonelli lascia domani l’incarico di questore della provincia di Ascoli per trasferirsi alla struttura commissariale che sovrintende alle alluvioni di Marche, Emilia Romagna e Toscana. Era arrivato nel Piceno quasi due anni fa ed è tempo di tracciare un bilancio. "Innanzitutto voglio rivolgere il mio saluto alla comunità della provincia di Ascoli. Grazie per come sono stato accolto, per come sono stato trattato. Questa – commenta Simonelli – è una realtà bellissima, fatta di cultura, turismo, tutto quanto si può avere perché si possa vivere bene. Lasciare la sede è relativo e secondario rispetto all’affetto che ho nei confronti di tutte le persone che ho conosciuto qui. Ho chiesto io di essere trasferito perché mi piace cambiare. Sicuramente quando si va via una parte del tuo cuore, una parte degli affetti rimangono, in particolare dove sei stato bene". Il questore Simonelli analizza quanto svolto durante il suo mandato nel Piceno. "Sotto il profilo professionale ritengo di aver fatto il mio compito sia sotto lo stretto profilo operativo, sia sotto il profilo funzionale e sia anche sotto il profilo logistico con tutto quello che abbiamo realizzato sia per le strutture di stretta proprietà dell’amministrazione della pubblica sicurezza e sia anche per le altre strutture grazie anche alla collaborazione che ho avuto dalle amministrazioni comunali. Lascio con l’iter avviato per la nuova sede del commissariato e della polizia stradale nell’area porto a San Benedetto, i lavori di messa in sicurezza sismica per la Questura di Ascoli, la ristrutturazione che inizierà prossimamente dello stabilimento balneare della Polizia di Stato in Riviera". C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e non è riuscito a farlo? "Se devo essere sincero no, non c’è un qualcosa di specifico che mi venga in mente in questo momento. Ritengo di aver mantenuto la promessa che avevo fatto all’inizio – ribadisce Simonelli - cioè quella di garantire sicurezza a questa comunità, che lo merita, in particolare sotto il profilo della prevenzione perché a questo abbiamo dedicato la maggior parte dei nostri sforzi". Gli ultimi giorni del mandato sono stati caratterizzati dall’omicidio avvenuto a San Benedetto. "Gli eventi e i casi della vita spesso scollegati fra di loro portano anche purtroppo a queste situazioni. Abbiamo trascorso un 2024 tranquillissimo durante il quale non è successo praticamente nulla e quindi – aggiunge il questore Simonelli – forse la statistica alla fine ci ha un po’ penalizzato. Il momento più brutto? Gli incidenti allo stadio dopo Ascoli Pisa. Una soddisfazione aver aiutato con la nostra attività gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa".

Peppe Ercoli