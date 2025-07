L’addio di Acciarri alla Lega: "Vannacci troppo estremo". E guarda verso Forza Italia

Strategie su larga scala per Forza Italia che in questa fase nevralgica della campagna elettorale per le prossime regionali si prepara a schierare una lista di nomi in grado di permettere al partito di tentare il sorpasso sulla Lega nella corsa che condurrà verso palazzo Raffaello. Nelle ultime ore si sarebbe palesata l’improvvisa possibilità di vedere il clamoroso ingresso della consigliera regionale uscente Monica Acciari che sarebbe ad un passo dalla possibile intesa. A rafforzare quella che, a questo punto sarebbe molto di più che una semplice ipotesi, è stata la notizia divulgata nel pomeriggio di ieri quando la stessa Acciarri ha annunciato di lasciare il Carroccio. Una presa di posizione comunicata sia a Salvini che alla segretaria regionale Latini. I motivi sarebbero riconducibili alle posizioni di estrema destra non condivise del generale Vannacci. Al di là delle frasi di circostanza però è indubbio che Acciarri prima di effettuare la propria mossa si è potuta fare bene i suoi conti. Restare nell’attuale partito infatti avrebbe offerto una possibilità di certo minore di riuscire a confermare l’attuale posizione ad Ancona sia in caso di vittoria di Acquaroli che in quella dello sfidante Ricci. Un divorzio quindi che era un po’ nell’aria da tempo. A fine maggio si era già parlato del suo tentativo di rientrare di nuovo al Partito Democratico. Una pista poi divenuta poco percorribile a seguito degli attriti del 2018 che l’avevano portata a lasciare il centrosinistra per passare allo schieramento opposto. Era quindi questo il momento giusto per svincolarsi e cercare di posizionarsi laddove potrebbe venire ad esistenza qualche chance in più. Un ingresso a Forza Italia che però andrebbe a creare un bel duello interno con Ferretti. Riusciti a imporre la nomina di Perosa alla presidenza Ciip, l’ampia strategia ora condurrebbe al tentativo di salvare Spazzafumo, attuale sindaco di San Benedetto. L’accordo sul quale si sta lavorando vedrebbe Forza Italia in maggioranza con Stefano Muzi nelle vesti di vicesindaco e Valerio Pignotti che entrerebbe in consiglio. Sull’altro fronte Simone De Vecchis invece diventerebbe il candidato da presentare alle regionali. Il consiglio comunale di domani pomeriggio consentirà di capire se tutto ciò andrà in porto o meno. Dopo aver bussato a varie porte probabilmente stavolta Acciarri potrebbe aver trovato quella giusta per garantirle la prosecuzione della sua carriera politica in regione.

Massimiliano Mariotti